Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Bolesławcu. Czy jesteś na bieżąco?

Dziś jest ostatni dzień Festiwalu Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Impreza, która rozpoczęła się w piątek, 28 czerwca, kończy się w niedzielę, 30 czerwca. Były to dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czeka jeszcze dziś kino plenerowe, koncerty i mnóstwo jedzenia. Wstęp na imprezę jest darmowy.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu bolesławieckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Dzisiaj (24.06) po północy na drodze krajowej nr 94, pomiędzy Kruszynem a Tomaszowem Bolesławieckim doszło do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Niestety, jedna osoba z samochodu osobowego zginęła na miejscu. Policja i prokuratura ustalają przyczyny tego wypadku.

Strażacy zostali wezwani do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 381 w Bartnicy, na styku powiatów kłodzkiego i wałbrzyskiego. Po godz. 8 terenowy samochód uderzył tu w drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu.

Już po raz siódmy na Psim Polu odbędzie się Festiwal Podwórkowy CYRKOPOLE, największe we Wrocławiu święto sztuki nowego cyrku. To coroczne wydarzenie, organizowane w ramach Święta Wrocławia, przyciąga nie tylko lokalnych mieszkańców Psiego Pola, ale także miłośników cyrku z całego miasta i okolic.

Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!

W najbliższy weekend, 21 i 22 czerwca, Milicz w sercu Doliny Baryczy stanie się miejscem magicznych obchodów Nocy Kupały – jednego z najbardziej tajemniczych i mistycznych świąt w naszej kulturze. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, pełnym rytuałów, symboliki i magii, gdzie ogień, woda, miłość i natura odgrywają główne role.