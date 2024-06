25 lat za podwójne zabójstwo w Kotli pod Głogowem. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie

W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zakończył się proces odwoławczy w sprawie podwójnego zabójstwa w Kotli pod Głogowem. Wcześniej oskarżona w nim 22-letnia Julia K. usłyszała wyrok 25 lat pozbawienia wolności, ale prokuratura odwołała się od niego - żądając dożywocia. Sąd apelacyjny utrzymał jednak w mocy poprzedni wyrok, odrzucając zarówno wnioski prokuratury, jak i obrońcy chcącego łagodniejszego wyroku.

Przypomnijmy zdarzenia sprzed dwóch lat. Doszło do niego w przeddzień Bożego Ciała. Według ustaleń, 20-letnia wówczas Julia K. spożywała alkohol razem z dziadkiem i jego kolegą. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Rozsierdzona kobieta chwyciła za nóż i zaczęła atakować mężczyzn. Każdemu z nich zadała co najmniej kilkadziesiąt ciosów. Krew była wszędzie.