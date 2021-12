Wycieczki rowerowe do 34 km od Bolesławca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Trasy rowerowe z Bolesławca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Bolesławca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Bolesławcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 grudnia w Bolesławcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 39,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 294 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Bolesławca

Najobszerniejsza z węglinieckich pętli, podobnie jak DOT14 i DOT15, jedynie szczątkowo oznakowana w terenie. W przebiegu pokrywa się w znacznej części ze ścieżką przyrodniczą "Stawy Parowskie" (obszernie opisana w DOT13) oraz fragmentem ścieżki "Śladami Dawnej Kolei" (DOT16). Zdecydowana większość trasy biegnie dobrymi duktami leśnymi, ale jest tu też parę fragmentów asfaltowych. Jazdą rozpocząć można w Węglińcu (także z dworca kolejowego). Ważnym punktem zwrotnym jest położona na północnym skraju trasy wieś Parowa.