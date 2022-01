Wycieczki rowerowe do 34 km od Bolesławca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Bolesławca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Bolesławca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Bolesławcu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w Bolesławcu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 210 m

Suma zjazdów: 210 m

Trasę rowerową mieszkańcom Bolesławca poleca Dolnoslaska_OT

To ciągle nieodkryty przez rowerzystów teren, na którym poza okolicami wieży widokowej trudno kogoś spotkać. Naturalnym punktem startu jest Przemków. Piękna, widokowa trasa została poprowadzona w zasadniczej części na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, po bardzo wartościowych przyrodniczo obszarach użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno oraz Rezerwatu Stawy Przemkowskie. Dominują na niej polne drogi gruntowe, znajdziemy też sporo odcinków leśnych, przy symbolicznym udziale asfaltów. Oznaczona jest kolorem żółtym. Znaków w wielu miejscach brakuje i są nieodświeżone (stan na 2019 rok).