W regionie grasuje podpalacz? Doszło do kilku pożarów [ZDJĘCIA]

W ostatnim czasie w regionie doszło do kilku pożarów. Wszystko wskazuje na to, że mogły to być celowe podpalenia.

W ciągu kilku ostatnich dni spłonęły budynki w takich miejscowościach jak Pobiedna, Świecie, czy Wieża koło Gryfowa Śląskiego. Wczoraj wieczorem pożar wybuchł około 20:30 przy ul. Wola Sokołowska w Pobiednej. W ogniu stanął drewniany budynek gospodarczy z pokojem na piętrze. Okazało się, że w środku znajdują się butle z gazem. Na szczęście strażakom z OSP Pobiedna udało się je wynieść z ognia zanim doszło do wybuchu. Niestety budynek spłonął całkowicie. W minioną niedzielę ktoś z kolei podpalił cztery stogi słomy w Świeciu i nieużytki rolne przy ul. Hetmańskiej w Pobiednej. Ogień w tym ostatnim miejscu pojawił się również w poniedziałek. Prawdopodobnie wszystkie miejsca zostały celowo podpalone. FLESZ: Wybory Prezydenckie 2020 już w maju - to musisz wiedzieć. Wideo