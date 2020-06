Tygodniowy przegląd prasy (Bolesławiec, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?

W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

Jak informuje starostwa zgorzelecki, Artur Bieliński, dwóch pracowników jednego z Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego jest zarażonych koronawirusem COVID-19.

Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska wznawiają swoją działalność od 15 czerwca. To dobra informacja m.in. dla tych pacjentów, którzy nie mogli wyjechać do sanatorium lub którym pobyt został przerwany z powodu epidemii koronawirusa. Zanim jednak leczenie w uzdrowisku zostanie rozpoczęte, należy spełnić jeden bardzo istotny warunek. Kto może wyjechać do sanatorium, ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe i jak długo trzeba czekać na wyjazd do uzdrowiska?

12, 13 i 14 czerwca 2020 r. to daty, które każdy miłośnik dobrej kuchni już teraz powinien zapisać sobie w kalendarzu. Do Zgorzelca przyjadą prawdziwi pasjonaci kulinariów, którzy przez trzy dni, w ramach pierwszego w tym sezonie zlotu food trucków, będą karmić mieszkańców swoimi popisowymi daniami. Kulinarne świętowanie wiosny w Zgorzelcu odbędzie się po raz pierwszy w nowej lokalizacji.