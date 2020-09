Tygodniowy przegląd prasy (Bolesławiec, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Pogoda sprzyja wycieczkom poza miasto. Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję na rodzinny wypad. To największy park skalny w Europie! Te widoki zachwycają!

Fetor Wisły czuć z daleka. Na rzece, przy brzegach i zakolach, unosi się również kożuch zanieczyszczeń. Skutki awarii rurociągu przesyłającego ścieki w Warszawie są ogromne. Fala z nieczystościami wkrótce dotrze do Bałtyku. Szczegóły poniżej.

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

Wiesz jak wyglądała kiedyś Bogatynia? Jak wyglądały ulice, urząd miejski, kamienice? Przygotowaliśmy galerię archiwalnych fotografii tego miasta. Zapraszamy do obejrzenia.

Google Street View to funkcja Google Maps, która zapewnia panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części świata. W Polsce funkcja ta dostępna jest od 2013 roku. Kamery zarejestrowały także ludzi. Mimo zamazanych twarzy można wychwycić znajome osoby choćby poprzez fryzurę, posturę, ubiór, a także okolicę przebywania. Rozpoznajesz kogoś znajomego na zdjęciach? A może dostrzegłeś samego siebie? Obejrzyj galerię!

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED podczas służby na terenie miasta i gminy Zgorzelec chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli drogowej pojazd marki volkswagen. Kierowca jednak nie miał zamiaru się zatrzymać dobrowolnie. Na swoim koncie miał różne przestępstwa.

To istny wehikuł czasu. Przestępując próg Muzeum Sentymentów w Kowarach przenosisz się kilka dekad wstecz i znów czar PRLu ożywa. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, to koniecznie musisz tutaj zabrać rodzinę i przyjaciół. Wspólnie możecie powspominać lub zobaczyć jak wyglądał słynny PRL. Miejsce, w którym znajduje się muzeum też nie jest przypadkowe- to dawna fabryka dywanów w Kowarach. Zobacz, jak muzeum wygląda w środku oczami Internautów!