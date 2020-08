Tygodniowy przegląd prasy (Bolesławiec, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bolesławca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników”?

📢 Nowy punkt pobrań wymazów na obecność COVID-19 już w Zgorzelcu Przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Zgorzelcu można już wykonywać bezpłatne testy na obecność koronawirusa. 📢 Mieszkańcy Wykrot protestują i nie chcą budowy zakładu, bo "boją się o swoje życie" Spór wokół planowanej inwestycji w Wykrotach trwa od ubiegłego roku. Magistrat negocjuje z chińskim producentem, a miejscowi sprzeciwiają się budowie fabryki, produkującej elektrolit do baterii. Zakład miałby przechowywać substancje, sklasyfikowane jako rakotwórcze i toksyczne. 📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 Wielokrotnie znęcał się nad swoją ciężarną partnerką. Kobieta poroniła Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim skierował do Sądu skuteczny wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Sylwestrowi C. grozi do 10 lat więzienia. 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: Zobacz 10 zasad dla uczniów, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa. 📢 Wrocław stolicą rozrywki. Ruszyły dwa wielkie festiwale filmowe. Zobacz gwiazdy ekranu (ZDJĘCIA) Uroczystą galą we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia rozpoczęły się w sobotni wieczór (22.08) dwa festiwale: Aktorstwa Filmowego i Reżyserii Filmowej. Gospodarzami byli znakomici aktorzy - Artur Żmijewski i Anna Dereszowska. Wręczona została pierwsza nagroda - Kryształowy Dzik za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej. Otrzymał ją znakomity Waldemar Krzystek, twórca takich filmów jak "Mała Moskwa", "80 milionów", "Fotograf". "Ostatni prom". Muzyczną gwiazdą wieczoru była śpiewająca córka... Artura Żmijewskiego z zespołem "Shandy&Eva".

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców