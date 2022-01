Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Bolesławiec, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Przegląd tygodnia: Bolesławiec, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Po ogromnej aferze krążącej wokół Activision Blizzard firma znacznie straciła w oczach graczy. Oficjalnie ogłoszono, że Microsoft kupił kontrowersyjne studio. Internauci standardowo zareagowali falą memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

Specjalnie dla was wybraliśmy kilka oryginalnych rzeczy, które wojsko sprzedaje w internetowym sklepie AMW. Zobaczcie - szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. Zaprezentowane rzeczy można kupić online na stronie: sklep.amw.com.pl

Tyle jest pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Tym razem zabieramy Was na spacer do Zamku Kliczków, na cmentarz koni oraz geologiczną ścieżką edukacyjną wzdłuż Kwisy. To kolejne miejsca, które warto odwiedzić.