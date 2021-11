Tygodniowy przegląd prasy 21.11.2021: Bolesławiec, 14.11-20.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Widziałeś już kamerkę Google przemieszczającą się po ulicach Zgorzelca? A mieszkańców w bardzo nietypowych sytuacjach? Niektóre zdjęcia bawią, inne dziwią, a jedno spod Rossmanna bardzo zaskakuje. Co o tym myślicie? Czekamy na wasze komentarze!

Jest ich prawie 50. Kobiety i mężczyźni. Pochodzą ze Zgorzelca, Bolesławca, Pieńska i Lubania. Do dziś nie odpowiedzieli za swoje przewinienia. Niektórzy z nich mają na koncie poważne przestępstwa, inni nielegalnie przekroczyli granicę z Polską lub nie płacą alimentów. Na liście są też złodzieje, osoby podrabiające dokumenty i dilerzy. Sprawdź, czy nie poznajesz tych, których wizerunki publikujemy. Baza jest aktualizowana przez dolnośląską policję: www.poszukiwani.policja.pl. Dane pochodzą z 19.11.2021 roku. Widzieliście kogokolwiek ze zdjęć? Jeśli tak, koniecznie skontaktujcie się ze zgorzelecką policą. Każda informacja pomoże w ich schwytaniu.

Lekarze jeszcze latem informowali, że wraz ze spadkiem temperatur i nadejściem jesieni obniży się nasza odporność, co będzie wiązało się ze wzrostem zachorowań na COVID-19. Z opublikowanych danych wynika, że w Polsce przybyło 16 590 nowych przypadków, a 282 osoby zmarły z powodu koronawirusa. Jak wygląda sytuacja w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lwóweckim i lubańskim? Szczegóły w galerii ze zdjęciami.

Mieszkania luksusowe i prestiżowe inwestycje powstają dziś licznie w największych polskich miastach. Za przywilej zamieszkania w tych miejscach płaci się niebotyczne kwoty, w zamian za co zyskuje się m.in. wyjątkową architekturę, liczne udogodnienia, świetną lokalizację i pilnie strzeżoną prywatność. Prezentujemy najciekawsze nieruchomości, jakie powstały w tym roku w Polsce.

Wypadek na pl. Orląt Lwowskich. W poniedziałek 15 listopada ok. godziny 15.30 kierowca samochodu osobowego uderzył w nieoznakowany radiowóz wrocławskiej drogówki. Badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy.

Morsy ze Zgorzelca wchodzą do lodowatej wody od lat. To ich sposób na zadbanie o kondycję psychiczną i fizyczną. Spotykają się regularnie co weekend, żeby wspólnie hartować ducha i ciało.

Niezwykły pałac w Żarskiej Wsi wzniesiony został w 1740 roku przez Hansa Bartholomeusa von Gehler. Mieści się przy pałacowym parku oraz obok dawnego stawu kąpielowego. Po II wojnie światowej zajmował się nim miejscowy PGR. Wtedy też zaczęła się powolna agonia tego pięknego miejsca.