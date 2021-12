Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Bolesławcu. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bolesławiec, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Za strażakami pracowita i trudna noc. W Zgorzelcu doszło do pożaru mieszkania. Strażacy ze Zgorzelca oraz ratownicy OSP Studniska ewakuowali z mieszkania dwie poszkodowane osoby, w tym jedną nieprzytomną. Udzielili pomocy poszkodowanym i przekazali je pod opiekę zespołom karetki pogotowia .Po powrocie do bazy strażacy OSP Studniska zostali zadysponowani do wypadku na drodze na wysokości Wrociszowa Dolnego. Niestety wskutek zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, a dwie zostały ranne.

Ruszów, dawniej Rauscha, to wieś położona w powiecie zgorzeleckim, w gminie Węgliniec. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1438 roku, a Ruszów należał wówczas do rodziny von Penzig z Pieńska. Pod koniec XV wieku jego właścicielem stała się rada miejska w Zgorzelcu. W czasie wojny trzydziestoletniej wioska w znacznej mierze została spalona przez szwedzkie wojsko i wielu rodzimych mieszkańców musiało ją opuścić.