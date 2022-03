Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Bolesławcu. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Miss World. Karolina Bielawska z Łodzi została nową Miss Świata! Reprezentantka Polski to Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2019. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki!

Bolesławiec to "zagłębie" ceramiki, ale też miasto z wyjątkowo uroczym rynkiem i odrestaurowanym zabytkowym dworcem. Jesteście ciekawi, jak wyglądał kilkadziesiąt lat temu. Przygotowaliśmy zbiór archiwalnych fotografii. Zobaczcie!

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (szary)

Microsoft Surface Go 2 10,5" 4GB/64GB + klawiatura

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Tygodniowa prasówka 20.03.2022: 13.03-19.03.2022 Bolesławiec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bolesławcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy obowiązuje od środy 16 marca. Uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL, co umożliwia ich legalny pobyt na terenie Polski, a także o pracę, kształcenie i leczenie. Natomiast udzielający im schronienia Polacy mogą składać wnioski o refinansowanie zakwaterowania i wyżywienia. Sprawdź, co daje osobom zza wschodniej granicy polski numer ewidencyjny i jak go zdobyć, a także jakie są warunki dofinansowania pomocy Ukraińcom.