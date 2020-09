Przegląd sierpnia 2020 w Bolesławcu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

„Gogglebox. Przed telewizorem” to hit TTV. Dominik Abus, jeden z uczestników, pochwalił się ostatnio na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bolesławca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników”?

Spór wokół planowanej inwestycji w Wykrotach trwa od ubiegłego roku. Magistrat negocjuje z chińskim producentem, a miejscowi sprzeciwiają się budowie fabryki, produkującej elektrolit do baterii. Zakład miałby przechowywać substancje, sklasyfikowane jako rakotwórcze i toksyczne.

Bolesławieckie Święto Ceramiki 2020 jest zupełnie inne niż przed laty. Wciąż jednak można spotkać w Bolesławcu dziesiątki wystawców zajmujących się ceramiką pod najróżniejszą postacią. W środę 19 sierpnia 2020 tłumów w Bolesławcu nie było. Są za to prośby o zachowanie 1,5-metrowych odstępów. Święto potrwa do niedzieli.

O Łukasza walczyła cała Bogatynia. I on walczył dla 5-letniego synka o jeszcze jedną szansę na przeżycie. Dziś dotarła do nas informacja o jego śmierci.

Podczas śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu, na jaw wyszły szokujące informacje. Okazało się, że Kacper Błażejowski zażył substancję psychotropową i w wyniku odurzenia wpadł do wody. Taką samą substancję znaleziono przy jego ojcu, z którym dziecko było na działce...

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru ukryte są prawdziwe skarby przyrody i architektury. Jeśli nie macie pomysłu na weekendowy wypoczynek, to Maciejowiec przywita was z otwartymi rękami. Maleńka wioska, nieopodal Jeleniej Góry to idealne miejsce dla osób, które uciekają od tłumów turystów i są spragnione kontaktu z dziką naturą.