Przegląd prasy z lipca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Bolesławcu?

Przegląd lipca 2024 w Bolesławcu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Świętoszowie przygotowano tymczasowe obozowisko dla żołnierzy i wojskowego sprzętu. Z bazy będą korzystać żołnierze sił sojuszniczych W Świętoszowie na 18 ha terenu przygotowano tymczasowe obozowisko dla żołnierzy i wojskowego sprzętu. Z bazy tzw. Staging Marshaling Area będą korzystać przede wszystkim amerykańscy żołnierze stacjonujący w naszym kraju. 📢 Dożynki wojewódzkie 2024 – kalendarz wydarzeń. Będzie korowód, wieńce, medale i koncerty Zbliża się czas świętowania corocznych dożynek. Obchodzimy je w Polsce w wielu wydaniach, czasem bardzo lokalnych sołeckich i parafialnych. Najpopularniejsze są dożynki gminne i powiatowe, aż po wojewódzkie i ogólnopolskie. To czas dziękczynienia za zebrane plony i docenienia ciężkiej pracy rolników. Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki wojewódzkie 2024 mieszkańcy m.in. Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego i Łódzkiego.

📢 Stronie Śląskie chce zbudować najdłuższy wiszący most na świecie. Byłby znacznie większy od Sky Bridge 721 w Czechach Procedura administracyjna budowy najdłuższego mostu wiszącego na świecie w Stroniu Śląskim już ruszyła. To czas, kiedy do tematu mają ustosunkować się różne instytucje. Projekt zakłada, że most miałby ponad kilometr długości i byłby o 319 metrów dłuższy od Sky Bridge 721 w ośrodku Dolny Morava w Czechach. A to właśnie ten most jest królem mostów wiszących na świecie.

Prasówka sierpień Bolesławiec: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Bolesławca. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 16-latek utonął na żwirowni w Bolesławcu. Zbiornik koło marketu Mrówka przy ulicy Kościuszki jest niebezpieczny Kilka godzin trwały wczoraj (21.07) poszukiwania nastolatka, który wszedł do wody zbiornika przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu i nie z niego wypłynął. Strażacy wyłowili ciało 16- latka. Policja bada okoliczności tragedii.

📢 Katastrofa budowlana w Zamku Książ w Wałbrzychu. Mur runął na trasę turystyczną Katastrofa budowlana w Zamku Książ w Wałbrzychu. Na trasę turystyczną runął fragment muru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu przez kilka godzin pracowała grupa poszukiwawczo-ratownicza i inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy ustalają, jaka była przyczyna zdarzenia. Zamek opracowuje nową trasę turystyczną, a w zasadzie jej zakończenie. Wiadomo już, że od średniowiecznego muru odpadła nadbudowa z lat 80. 📢 Śmiertelny wypadek w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej na drodze krajowej nr 3. Trasa jest zamknięta Do śmiertelnego wypadku doszło przed chwilą (16.07, godz. 16.00) w Piechowicach. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje. Druga jest ranna. Trwa walka o jej życie. Na miejscu jest pogotowie, policja i strażacy. Droga krajowa nr 3 Piechowicach jest zamknięta. Policja organizuje objazd.

📢 Świetna zabawa podczas Memoriału Wagnera 2024 w Krakowie. Kibice na meczu siatkarzy Polska - Słowenia Na zakończenie Memoriału Wagnera 2024 w Krakowie odbył się mecz Polska - Słowenia. To spotkanie decydowało o tym, kto zwyciężył w całym turnieju. Nasi siatkarze mogli liczyć na gorący doping kibiców, trybuny Tauron Areny był niemal pełne. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Te wazony, misy, sprzedają Dolnoślązacy, poszukują ich kolekcjonerzy Niepowtarzalny materiał, szlif, zdobienia i kolor. Dekady temu każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Po latach wygnania na strychy kryształy z PRL-u ponownie trafiają na rynek, a ich ceny szybują w górę. Zobaczcie najdroższe kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

📢 W Bolkowie trwa Castle Party 2024. W mieście tłumy miłośników gotyckiej muzyki, zobaczcie zdjęcia W Bolkowie trwa XXX Festiwal Castle Party, jeden z największych festiwali muzyki gotyckiej w Europie. Na festiwal przyjechały do Bolkowa tysiące fanów rytmów gotyckich. Fani przygotowywali się do tego wydarzenia przez cały rok. Zobaczcie ich stroje i przekonajcie się, że Castle Party to nie tylko jeden z największych festiwali, ale też styl życia. Niestety obfite opady deszczu spowodowały, że uczestnicy festiwalu schowali się w swoich kwaterach. 📢 Płyty nagrobków rozbite w drobny mak. Przewrócone przez wichurę drzewo uszkodziło 16 nagrobków cmentarza w Wałbrzychu Połamane płyty i tablice, poprzewracane krzyże... Taka przykra niespodzianka czekała bliskich odwiedzających groby swoich drogich zmarłych pochowanych na największej śródmiejskiej nekropolii w Wałbrzychu. Nocna burza spowodowała na cmentarzu komunalnym przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu znaczne szkody.

📢 Najciekawsze atrakcje i budynki w POLSCE! Z czego są wykonane? Polska zachwyca turystów nie tylko swoją bogatą historią i kulturą, ale także imponującą architekturą. Przyjrzyjmy się pięciu najciekawszym atrakcjom i budynkom w naszym kraju, zwracając szczególną uwagę na materiały, z których zostały wykonane. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze Głogów - Sława. W czołowym zderzeniu za Sobczycami zginęły dwie osoby Śmiertelny wypadek na drodze Głogów – Sława (DW 319). W nocy koło Sobczyc zderzyły się dwa samochody. Śmierć na miejscu poniosło dwóch kierowców. 📢 Znamy średnie wyniki matur 2024. Jak absolwentom szkół średnich poszły w tym roku egzaminy? Oto ogólnopolskie dane od CKE We wtorek, 9 lipca o godzinie 8:30, maturzyści poznali wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbyły się w maju. O godzinie 10:00 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik, przedstawił również średnie wyniki matur w 2024 roku. Znamy przedmiot, który poszedł młodzieży najlepiej, oraz ten, który sprawił najwięcej trudności. Jak wypadli maturzyści z różnych regionów Polski? Mamy dane od CKE.

📢 Plaża w Gorzuchowie na upały, zobaczcie jak tu fajnie i kameralnie. Jest też beach bar z rybką i przekąskami. Ceny, zdjęcia i film z plaży Plaża Gorzuchów w powiecie kłodzkim przyciąga mieszkańców nie tylko w czasie upałów, ale także w ciepłe, letnie dni. Można tu poleniuchować na kocu pod parasolami, jest piasek i woda, a także toalety i beach bar, gdzie można zjeść coś smacznego, w tym obiady. To miejsce, które wybierają też miłośnicy kempingu. Zobaczcie zdjęcia z tego kameralnego miejsca. 📢 Castle Party 2024 w Bolkowie rusza 11 lipca. Zobaczcie zdjęcia z ubiegłego roku. Stylizacje fanów gotyckiego rocka mogą inspirować Do Bolkowa na Castle Party co roku przyjeżdżają fani gotyckiego rocka z całej Europy. Rozpoznać ich można po niezwykłych stylizacjach: królują czarne suknie, gorsety, lateksowe spodnie lub lśniące jaskrawe ubrania w stylistyce cyber. Zobaczcie zdjęcia z ubiegłego roku. Poznajcie program tegorocznego Castle Party i ceny biletów.

📢 Nakręcili film porno w Galerii Victoria w Wałbrzychu w biały dzień i opublikowali w internecie. Każdy może go zobaczyć... Obsceniczne i szokujące opinię publiczną sceny nakręcono w przebieralni jednego ze sklepów w Galerii Victoria w Wałbrzychu. To wulgarny film porno ze scenariuszem i aranżacją, który następnie opublikowano na stronie z filmami dla dorosłych. Każdy może tam wejść i zobaczyć, jak "aktorzy" w biały dzień wchodzą do galerii, idą do przymierzalni i kręcą film porno. Mijają ekspedientów, rodziny z dziećmi, zwykłych ludzi którzy przyszli tu na zakupy... 📢 Policjant postrzelony w Bolesławcu. Policja uruchomiła zbiórkę na specjalistyczne leczenie i rehabilitację rannego. Potrzebna jest też krew Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła zbiórkę pieniędzy na specjalistyczne leczenie i rehabilitację policjanta, który został postrzelony w środę (3 lipca) w Bolesławcu. Ranny w głowę policjant przeszedł operację w szpitalu we Wrocławiu operację. Jest w śpiączce farmakologicznej. Jego stan jest stabilny, ale czekają go kolejne operacje oraz długie leczenie.

📢 Prokuratura: Napastnik strzelał do policjanta z broni czarnoprochowej typu rewolwer. Mężczyzna był leczony psychiatrycznie od 2020 roku Rejonowa w Bolesławcu wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch funkcjonariuszy policji z KPP w Bolesławcu. Jak pisaliśmy, do zdarzenia doszło 3 lipca. 20-letni mężczyzna postrzelił w głowę interweniującego policjanta. Napastnik zabarykadował się w pokoju i popełnił samobójstwo. Co ustalili w tej sprawie śledczy? 📢 Postrzelony w głowę policjant jest już po operacji w szpitalu we Wrocławiu. Mundurowi z całej Polski oddają krew dla rannego kolegi W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dzisiaj (4 lipca) w nocy została przeprowadzona operacja policjanta, postrzelonego w Bolesławcu. - Funkcjonariusz jest w ciężkim stanie i śpiączce farmakologicznej - przekazali lekarze. Mundurowi z całej Polski, na apel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oddają krew dla rannego kolegi.

📢 Tragiczny finał policyjnej interwencji w Bolesławcu. Mężczyzna ranił w głowę policjanta. Potem napastnik zastrzelił się AKTUALIZACJA. Do tragicznych zdarzeń doszło wczoraj (3 lipca) po godz. 19. Policjant interweniował w jednym z mieszkań w Bolesławcu przy ulicy Ślusarskiej. O pomoc poprosiła kobieta, której syn się awanturował. Podczas interwencji mężczyzna strzelił do mundurowego i ranił go w głowę. Mundurowy jest ciężko ranny.

