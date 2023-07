Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Bolesławcu?

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Śluby i wesela celebrytów cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z wielką uwagą obserwowane są przede wszystkim suknie ślubne. Niektórym z nich udało się zapisać na kartach historii i do dziś są ogromną inspiracją dla panien młodych. Kreacje Audrey Hepburn czy księżnej Grace Kelly wywarły tak duże wrażenie, że mówi i pisze się o nich do dziś, a ich poszczególne elementy czy kroje wciąż są odwzorowywane. Zobacz w naszej galerii te oraz wiele innych najpiękniejszych sukien ślubnych!

Zachodni region Polski obfituje w wiele cudownych miejsc, które warto odwiedzić w czerwcu. Jest tajemniczy i naprawdę zaskakujący, szczególnie kiedy z miasta postanowimy przenieść się na wieś. Warta Bolesławiecka to niepozorna mieścina, znajdująca się na trasie Bolesławiec-Złotoryja, która posiada Gwiezdny Zamek, renesansowy dwór i własną historię o rycerzach, gorączce złota oraz tajemnych przejściach, prowadzących do zamku Grodziec. Znajdziemy tu ślady templariuszy i odnowiony renesansowy pałac wraz z- zabytkowym parkiem i stawem.

Z pomocą sztucznej inteligencji postanowiliśmy przenieść znanych i lubianych bohaterów z Wiedźmina do gry Diablo 4. Co więcej, dopasowaliśmy ich do konkretnych klas postaci i efekt naprawdę robi wrażenie. Kim zostali Geralt, Ciri czy Yennefer? Przekonajcie się, bo warto.

Ceramika bolesławiecka, słynne kubki, talerze, miski z niebieskimi stempelkami, to jeden z hitów eksportowych Dolnego Śląska. W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu można było poznać między innymi tradycję wyrobów ceramicznych, a także historię miasta. Eksponaty rozproszone jednak były w dwóch budynkach, co nie ułatwiało zwiedzania. To się zmieni. Muzeum przenosi się właśnie do nowej siedziby. Wnętrza są imponujące. To połączenie nowoczesności, światowego designu z zabytkową zabudową. Obejrzycie wizualizacje. Kiedy otwarcie Muzeum?

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.