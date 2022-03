Przegląd prasy 3.03.2022 Bolesławiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Poruszenie wśród wałbrzyskich i jeleniogórskich adwokatów. Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, która obejmuje zasięgiem byłe województwo wałbrzyskie i jeleniogórskie, wpłynął wniosek aby zamiast corocznego szkolenia i imprezy integracyjnej po nim, przekazać pieniądze a konkretnie 50 000 zł na rzecz matek z dziećmi uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. - To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać - mówi szef rady mecenas Jerzy Świteńki. I tłumaczy dlaczego.

Wojna na Ukrainie będzie mieć poważne skutki dla polskiej gospodarki – prognozują eksperci. W szczególnie trudnej sytuacji może się znaleźć branża budowlana, w której ok. 60 proc. pracowników to obywatele Ukrainy. Zamknięcie wschodnich rynków oznacza też kłopoty z eksportem i rozwojem. Część firm może tego kryzysu nie przetrwać.

Okolice zgorzeleckiej wieży ciśnień to jedna z najspokojniejszych dzielnic przygranicznego miasta. Dla osób poszukujących zacisz i spokoju to idealne miejsce do zamieszkania. Tym bardziej w tak pięknym domu.