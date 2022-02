Przegląd prasy 3.02.2022 Bolesławiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Luty to sezon na kolorowe pierwiosnki, zwane też prymulkami. Zwykle rosną one w ogrodach, ale zimą są sprzedawane w doniczkach, niemal w każdym sklepie. Kuszą dużymi i często pachnącymi kwiatami, choć same rośliny nie są zbyt duże i nie potrzebują wiele miejsca. „Zmieszczą się” nawet w najmniejszej kawalerce. A do tego nie kosztują dużo i są łatwe w uprawie, choć jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy, żeby długo kwitły. Sprawdź, jak kupić najładniejsze prymulki i jak o nie zadbać.