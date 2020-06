Przegląd prasy 26.06.2020 Bolesławiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Bolesławcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „O mamo! Same rarytasy pod Wieżą w Siedlęcinie! [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Bolesławiec 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 O mamo! Same rarytasy pod Wieżą w Siedlęcinie! [ZDJĘCIA] Targ rolny w Siedlęcinie zaprasza. Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie cała gama smaków i letnich zapachów. Wszystko co najlepsze od gospodarzy i gospodyń. Zobacz co będzie tam na Ciebie czekać! 📢 Psiaki szukają domu! Są urocze i takie kochane! [ZDJĘCIA] W Schronisku Przylasek psiaki czekają na nowych właścicieli i kochający dom. Może Ty mógłbyś któregoś przygarnąć i otoczyć miłością? Adopcję są możliwe po wcześniejszym umówieniu się tel. 600 044 362.

📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii 📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 Problem ze ślimakami w ogrodzie? Polecamy rośliny, których nie zjedzą Ślimaki potrafią doszczętnie zniszczyć rośliny, ale na szczęście nie wszystkie im smakują. Polecamy rośliny, których ślimaki nie jedzą. 📢 Fotowoltaikę kupujemy na potęgę. Sprzedaż wzrośnie o 25 proc. nawet mimo koronawirusa? Mimo pandemii rynek fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Przez 5 lat moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9000 proc. 📢 Zatopione kamieniołomy kuszą turystów [ZDJĘCIA] To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca.

📢 Płacił kradzioną kartą. Grozi mu do 10 lat więzienia Policjanci zatrzymali 61- letniego mieszkańca Bolesławca, który płacił za zakupy kradzioną kartą. Do przestępstwa wykorzystywał metodę zbliżeniową. Teraz czeka go kara.

📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych. 📢 A może na rower? Single Tracki czekają na fanów jednośladów [ZDJĘCIA] Single Tracki to popularne terenowe ścieżki rowerowe. Przyciągają turystów, którzy lubią sporty na świeżym powietrzu. Wybierasz się do Świeradowa? A może do Jeleniej Góry? Nie zapomnij o tej atrakcji! 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.