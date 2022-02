Przegląd prasy 23.02.2022 Bolesławiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bolesławca

Odwiedziny w Naszym Zoo w Goerlitz to zawsze fantastyczne wydarzenie. Szczególnie, gdy można obserwować młodziutkie zwierzaki, a tych w zoo przybywa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przygotowało plan wyjazdowych akcji poboru krwi na 2022 rok. Przedstawiamy marcowy harmonogram akcji na Dolnym Śląsku.

Dwóch mieszkańców Lubania trafiło na trzy miesiące do aresztu. Poczekają tam na rozprawę po tym, jak znęcali się, bili i poniżali członków swoich rodzin. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Prasówka 23.02 Bolesławiec: pozostałe wydarzenia

Dyskoteki, nocne kluby, duże pieniądze, alkohol, narkotyki i strzelaniny w biały dzień - tak wyglądał Zgorzelec po upadku PRL-u i w początkach kapitalizmu. Otwarcie granic sprzyjało rozkwitowi przemytu, najpierw w plecakach, a później w samochodach ciężarowych. Zaczęły tworzyć się mniejsze i większe gangi, które miały kontakt ze stolicą. Kradziono samochody i przemycano nielegalne produkty. Carrington, czołowy przedstawiciel zgorzeleckiej mafii, zbił fortunę na przewożonym spirytusie. Jak to jednak w przestępczym świecie bywa popadł w konflikt z Lelkiem, który chciał z tego tortu uszczknąć dla siebie jeszcze więcej. W końcu to on odkrył "dochodowy biznes".