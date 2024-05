Przedszkola w Bolesławcu w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Bolesławcu?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Bolesławcu działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do konkretnej placówki wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Bolesławcu?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.