Prognoza pogody na na Boże Narodzenie 2023. Czy będzie śnieg w Bolesławcu? Redakcja Naszemiasto.pl

Jaka jest prognoza pogody na święta? iStock.com/Julia_Sudnitskaya

Jaka będzie w tym roku pogoda na Boże Narodzenie w Bolesławcu? Czy będą białe święta? Zobacz, jakie warunki pogodowe są przewidywane na święta. Czy będzie padać śnieg? Jaka jest przewidywana temperatura? Większość z nas marzy o tym, by w święta spadł śnieg. To jeden z elementów, które wprowadzają świąteczną atmosferę. Jednak od dawna nie mieliśmy białych świąt. Czy w tym roku się to zmieni?