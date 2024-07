Prasówka z całego tygodnia 28.07.2024 w Bolesławcu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Procedura administracyjna budowy najdłuższego mostu wiszącego na świecie w Stroniu Śląskim już ruszyła. To czas, kiedy do tematu mają ustosunkować się różne instytucje. Projekt zakłada, że most miałby ponad kilometr długości i byłby o 319 metrów dłuższy od Sky Bridge 721 w ośrodku Dolny Morava w Czechach. A to właśnie ten most jest królem mostów wiszących na świecie.