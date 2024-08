Prasówka z Bolesławca 1.08.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Od dzisiaj (środa 31 lipca) mogą już jechać dwujezdniową drogą ekspresową pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. To ostatni oddany do ruchu fragment biegnącej wzdłuż zachodniej granicy trasy S3 w województwie dolnośląskim. Łącznie ze zrealizowanymi już odcinkami od Troszyna w woj. zachodniopomorskim, przez woj. lubuskie aż do Lubawki na Dolnym Śląsku kierowcy mają do dyspozycji 436 kilometrów drogi ekspresowej S3. Gościem specjalnym był Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.