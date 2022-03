Prasówka Bolesławiec 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Bolesławcu.

Ołena Zełeńska, żona ukraińskiego prezydenta, napisała list otwarty do światowych mediów Ołena Zełeńska, żona ukraińskiej głowy państwa, wystosowała otwarty list od światowych mediów, w którym wzywa do pokazywania prawdy na temat tego, co się dzieje na Ukrainie. Napisała go po ukraińsku, angielsku i niemiecku.

📢 Rzeczniczka praw człowieka: W trakcie wojny na Ukrainie zginęło 41 dzieci, a 76 zostało rannych Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabitych zostało już 41 dzieci, a 76 kolejnych odniosło obrażenia – podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa. 📢 Polska jest gotowa przekazać wszystkie swoje samoloty MIG-29 do dyspozycji USA "Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - głosi oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojna na Ukrainie. McDonald's i KFC zamykają swoje restauracje w Rosji Jak podaje agencja Reutera sieć restauracji McDonald's tymczasowo zawiesza działalność swoich 850 punktów działających na terytorium Rosji. Sieć przyłącza się w ten sposób do innych ogólnoświatowych firm takich jak IKEA bądź Ford.

📢 ONZ zakazuje używania słów "wojna" i "inwazja". Jest reakcja szefa ukraińskiego MSZ Według dublińskiego dziennika "Irish Times", Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zakazać swoim pracownikom używania słów "wojna" oraz "inwazja". Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

📢 Wojna na Ukrainie. Białoruscy hakerzy atakują Polskę i Ukrainę Analitycy Google'a oceniają, że białoruscy hakerzy przeprowadzili szeroko zakrojone ataki na wysoko postawionych oficerów Wojska Polskiego i armii ukraińskiej. Według informacji internetowego giganta wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. 📢 To one rządzą "na dzielni". Oto dzielnicowe z Dolnego Śląska. Piękne panie pilnują Waszego bezpieczeństwa [NR. TELEFONÓW, MAILE, ULICE] Oto policjantki pracujące na ulicach Dolnego Śląska. To one patrolują pieszo ulice dużych miast, miasteczek i wsi. Pilnują porządku, a jeśli trzeba, zakują w kajdany nie jednego zbira. Oto dzielnicowe z Dolnego Śląska. Zobaczcie, kto pilnuje bezpieczeństwa m.in. w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świdnicy, Kłodzku, Głogowie, Oleśnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Lubinie czy Legnicy i wielu innych miastach. Oto piękne policjantki! Podajemy też ich numery telefonu, adresy mailowe i ulice, na których pilnują porządku. Macie problem? One Wam pomogą!

📢 Zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej. Biały Dom podjął decyzję Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej - informuje agencja Bloomberg. Decyzję w tej sprawie Biały Dom ma ogłosić jeszcze dziś. 📢 Mazurek wielkanocny jak dawniej. Zobacz przepis od Lucyny Ćwierczakiewiczowej Lucyna Ćwierczakiewiczowa znana była w XIX wieku z edukowania młodych gospodyń domowych w dziedzinie gotowania i prowadzenia domu. W książce „Jedyne praktyczne przepisy” wydanej w 1891 roku proponowała aż 40 przepisów na mazurki wielkanocne. Przyjrzeliśmy się przepisowi na mazurek królewski. 📢 Kuchnia Roberta Makłowicza. Zobacz wnętrze jego kuchni Robert Makłowicz to osobowość kulinarna, która cieszy się nieustającą sympatią Polaków. Jego anegdoty kulinarne rozśmieszają od lat, a podróże kulinarne pokazywały historię i sztukę przez jedzenie. Sprawdziliśmy, jak wygląda kuchnia Roberta Makłowicza.