Prasówka Bolesławiec 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci ze Zgorzelca zatrzymali kolejne trzy osoby, które były poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości.

Kaja Przygońska i Francesco Micaletti to polsko-włoski duet, który przyrządza w Warszawie mozzarelle i inne włoskie sery. W niesamowity sposób łączą to, co najlepsze w kuchni włoskiej z polskimi produktami. – Kaja zawsze miała pasję do robienia sera. W dzieciństwie, każde lato spędzała w swoim rodzinnym gospodarstwie w Lipnicach, w Małopolsce. Tam przyrządzali niewielkie ilości domowego serka wiejskiego lub ricotty na własny użytek – opowiada Francesco.