Prasówka Bolesławiec 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bolesławiec 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kiedy przyjdą pierwsze w tym roku upały? Zobaczcie najnowszą długoterminową prognozę pogody, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Musimy póki co pogodzić się z faktem, że wycieczki w to wyjątkowe miejsce są niemożliwe. Landeskrone to bazaltowa góra o wysokości 419,4 m n.p.m. położona na południowy zachód od Görlitz w Niemczech. Doskonale widać z różnych punktów powiatu zgorzeleckiego. Od dawna stanowiła i stanowi punkt wycieczek okolicznych mieszkańców. Czy zastanawialiście się, jak Landeskrone wyglądała w przeszłości?