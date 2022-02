Prasówka Bolesławiec 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę, na drodze wojewódzkiej nr 395 między Ziębicami a Strzelinem, w kierunku Nowego Dworu, doszło do śmiertelnego wypadku. W zdarzeniu udział wzięły trzy pojazdy. Droga jest całkowicie zablokowana.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.