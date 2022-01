Prasówka Bolesławiec 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Nieistniejące już kantory przy ul. Wolności oraz Klub Garnizonowy, wystawiony na sprzedaż. Te i wiele innych miejsc, których już nie ma na zawsze zmieniły architekturę miasta. Wiele mieszkańców Zgorzelca pamięta to jak wyglądały ulice jeszcze przed metamorfozą. Sprawdźcie, czy wy także je takie poznajecie.

Prasówka 2.01 Bolesławiec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bolesławcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wszyscy mają swoją stronę na Wikipedii, program w radio lub na koncie role filmowe i serialowe. Co ich łączy? Są znani i urodzili się, m.in. w Zgorzelcu, Lubaniu lub Bolesławcu. Tu chodzili do szkół, tu pracowali, a teraz zna ich cała Polska. Sprawdźcie, czy poznacie wszystkich! Które z sylwetek zaskakują Was najbardziej?