Prasówka Bolesławiec 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bolesławiec 16.12: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka Bolesławiec 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej Polan, podróż smaków i najlepszy przepis na barszcz z buraków „moja radość” na wigilię Natura narzuca nam rytm, nie tylko w tym, jak mamy się ubierać, ale również jak mamy się odżywiać - podkreśla Andrzej Polan, autor wydanej niedawno książki kulinarnej „Cztery pory roku na Polanie Smaków”. Znany szef kuchni opowiada nam o tym, jak ważne jest gotowanie z rytmem natury oraz zdradza najlepszy przepis na barszcz z czerwonych buraków, idealny na wigilię i święta Bożego Narodzenia.

📢 Fusy z herbaty wzmocnią rośliny doniczkowe i ogrodowe. Jak stosować fusy z herbaty do kwiatów? Sprawdź i ciesz się pięknymi roślinami Fusy z herbaty zawierają substancje mineralne, które są potrzebne roślinom, poprawiają też strukturę podłoża i sprawiają, że ziemia lepiej zachowuje wilgoć. Można – i warto – nimi zasilać kwiaty doniczkowe, ale przydadzą się też w ogrodzie. Jeśli chcemy stosować fusy z herbaty jako nawóz, trzeba przestrzegać kilku zasad. Podpowiadamy, jak najlepiej je wykorzystać i jakie rośliny docenią herbaciane resztki.

📢 Nordic walking do 66 km od Bolesławca. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 grudnia Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Bolesławca? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Bolesławca na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Prasówka 16.12 Bolesławiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bolesławcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ziemia to najlepsza inwestycja. Jak się zarabia na działkach? Wywiad z ekspertem na temat inwestowania w nieruchomości gruntowe Ziemia to najbezpieczniejsza inwestycja – uważa 60 proc. Polaków. W praktyce jednak w grunty mało kto inwestuje. Czy działki faktycznie mogą przynosić większe zyski niż mieszkania? Gdzie kupować ziemię pod inwestycję i na jakie wyzwania się przygotować? Na pytania odpowiada Maciej Kawecki z firmy Rodzinne Inwestycje.

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców. 📢 Herbata na odchudzanie – jaka wspomaga spalanie tłuszczu? Działanie prozdrowotne herbaty sprawi, że chętniej po nią sięgniesz Herbata na odchudzanie – jaka najskuteczniej wspomaga spalanie tłuszczu? Zielona, czerwona, biała, a może oolong? Wszystkie rodzaje herbaty chińskiej pobudzają metabolizm i spalanie tłuszczu w organizmie. Chronią też przed stresem oksydacyjnym i zmniejszają zagrożenie rozwojem chorób metabolicznych. Sprawdź, która najskuteczniej wspomaga odchudzanie i w jakich dawkach najlepiej ją pić.

📢 Nie jedz tego na kolację, bo nie zaśniesz. Zadbaj o dobry sen i energię o poranku. Co można jeść, a czego lepiej unikać na kolację? Prawidłowa higiena snu warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Niedostateczna ilość lub słaba jakość snu może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Spożywanie niektórych produktów przed snem może znacząco zmniejszać stężenie melatoniny i tym samym utrudniać zasypianie. Sprawdź, które produkty mogą ułatwić zasypianie oraz zapewnić lepszy sen.

📢 Mini jarmark świąteczny w Zgorzelcu już w piątek. Cudowna atmosfera, piernikowe domki i gorąca czekolada Już w piątek 17 grudnia przy mobilnym punkcie "Geesik" przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego odbędzie się mini jarmark świąteczny. Świąteczna atmosfera gwarantowana, a i wypieki smakowite się znajdą.

📢 Sylwester miejski 2021/2022: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach. 📢 Nowe 500 plus po Nowym Roku. Komu przysługuje 1500 zł na dziecko? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - jak i gdzie złożyć wniosek Kto może dostać 1500 zł na dziecko? Piszemy, czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i gdzie złożyć wniosek oraz kiedy ruszą wypłaty. To kolejny program wsparcia dla rodzin. Łączna maksymalna kwota do uzyskania w ramach RKO na jedno dziecko to 12 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły.

📢 Kupiłeś M za gotówkę? Dla 56 proc. Polaków jesteś człowiekiem sukcesu. Brak długów też nam imponuje Kiedyś o sukcesie finansowym świadczyły m.in. markowe ubrania i zagraniczne wakacje. A dziś? Gdy zapytano o to Polaków, padły zaskakujące odpowiedzi. Za człowieka sukcesu może się bowiem uważać np. ktoś, kto dokonał zakupu mieszkania lub domu bez kredytu hipotecznego. Co jeszcze nam imponuje?

📢 Gdzie jest Zenon Reszka z Gryfowa Śląskiego? W listopadzie wyszedł ze szpitala i przepadł jak kamień w wodę Trwają poszukiwania 56- letniego Zenona Reszki. Mężczyzna wyszedł ze szpitala w Bolesławcu 10 listopada i słuch po nim zaginął. 📢 Ulica Tuwima w Zgorzelcu zostanie wyremontowana. Koszt tej inwestycji to blisko 600 000 zł. Jakie prace zostaną wykonane? To dobra wiadomość dla mieszkańców Osiedla Centralnego, ale i całego Zgorzelca. Ulica Tuwima zostanie wyremontowana. Miasto podpisało już umowę na wykonanie prac, które obejmą m.in. remont nawierzchni, zatoczek, krawężników czy progów zwalniających.

📢 Wrocław. Hanna Gucwińska trafiła do szpitala. Co jej się stało? Jaki jest jej stan? Hanna Gucwińska, współautorka programu "Z kamerą wśród zwierząt", wdowa po Antonim Gucwińskim, legendarnym dyrektorze wrocławskiego ZOO, trafiła w poniedziałek wieczorem do szpitala.

