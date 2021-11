Prasówka Bolesławiec 16.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Wypadek na pl. Orląt Lwowskich. W poniedziałek 15 listopada ok. godziny 15.30 kierowca samochodu osobowego uderzył w nieoznakowany radiowóz wrocławskiej drogówki. Badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy.

Koniec roku to czas, kiedy w księgarniach mamy prawdziwy wysyp książkowych nowości. Można przebierać również w propozycjach kulinarnych, które mają intrygującą tematykę lub niespotykane dotąd podejście do składników. Nie brakuje zaskoczeń. Karol Okrasa i dominikanin Adam Szustak piszą o potrawach, inspirowanych Biblią, a Magdalena i Piotr Kucharscy podpowiadają, jak jeść zdrowo i nie zwariować. Zobacz 6 propozycji, które świetnie nadają się na prezent dla smakoszy.

Wypadek na pl. Orląt Lwowskich. W poniedziałek 15 listopada ok. godziny 15.30 kierowca samochodu osobowego uderzył w nieoznakowany radiowóz wrocławskiej drogówki. Badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy.

Zawidów liczy dziś niewiele ponad 4000 mieszkańców, a większość jego powierzchni zajmują użytki rolne. Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się jeszcze przed 1200 rokiem, a 55 lat później przygraniczna dziś mieścina otrzymuje prawa miejskie. To tutaj urodził się znany filozof Jakub Böhme, a Zawidów jeszcze przed wojną był zagłębiem tkaczy. Zobaczcie, jak prezentuje się na starych, przedwojennych zdjęciach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bolesławcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Same dobre informacje dla fanów sportów zimowych. W listopadzie ruszył kolejny sezon na łyżwy w obiekcie sportowym w Łagowie koło Zgorzelca. Z czego możemy skorzystać, jakie są godziny otwarcia i czy można wypożyczyć łyżwy? Sprawdźcie!

Morsy ze Zgorzelca wchodzą do lodowatej wody od lat. To ich sposób na zadbanie o kondycję psychiczną i fizyczną. Spotykają się regularnie co weekend, żeby wspólnie hartować ducha i ciało.

Późna jesień to idealny moment na zebranie owoców jałowca. Granatowe kuleczki najlepiej posłużą lekko wysuszone. Jakie zastosowanie mają w kuchni i leczeniu?