Prasówka Bolesławiec 15.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bolesławcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bolesławiec 15.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kiszonki z warzyw to idealny pomysł na odporność! W czasach pandemii zdrowie to hasło-klucz do naszego szczęścia. Nabieranie odporności to proces, który ciągle trzeba wspomagać. Jak zatem zadbać o siebie i nie dać się najróżniejszym chorobom? Warto postawić na kiszonki z warzyw! Podpowiadamy, co kisić i jak kisić, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem niezależnie od aury za oknem.