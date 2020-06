Pogoda w weekend w Bolesławcu: prognozy na 26.06 - 28.06 (piątek - niedziela). Długoterminowa prognoza pogody dla Bolesławca

Pogoda na weekend dla Bolesławca. Prognozy pogody na weekend przewidują temperatury od 15°C do 28°C. Sprawdź, jaka będzie pogoda w piątek 26.06.2020 i czy wieczór będzie przyjemny. Jeśli planujesz weekend w plenerze, na pewno zainteresuje cię również pogoda dla Bolesławca na sobotę 27.06.2020 oraz prognozy pogody na niedzielę 28.06.2020. Znajomość długoterminowej pogody na weekend dla Bolesławca (piątek 26.06.2020 - niedziela 28.06.2020) pozwoli ci najlepiej zaplanować wolne dni.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Pogoda na weekend w Bolesławcu: piątek, 26.06.2020 Spodziewana temperatura w piątek w Bolesławcu to 26°C. W nocy temperatura może spaść do 15°C.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Bolesławcu w piątek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Bolesławca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 26.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 26°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo deszczu: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.8 Pogoda na weekend w Bolesławcu: sobota, 27.06.2020 W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Bolesławcu może wynieść 28°C.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 20 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Bolesławca wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością do 9 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 18°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Bolesławcu w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 17 do 19 °C. Prognoza pogody na weekend dla Bolesławca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 27.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 28°C.

Temperatura w nocy: 18°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.8 Te produkty mogą Cię zainteresować:

Według pogody na weekend w Bolesławcu w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 18°C. Pogoda na weekend w Bolesławcu w niedzielę:

częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 17 do 19 °C. Prognoza pogody na weekend dla Bolesławca. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 28.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 27°C.

Temperatura w nocy: 18°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.8

Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta