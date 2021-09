Pogoda na tydzień w Bolesławcu - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 24.09. Jakie będą temperatury?

Sprawdź, czy będzie dobra pogoda do zbierania kasztanów w Bolesławcu w najbliższym tygodniu

Pogoda w Bolesławcu na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Bolesławcu? Porównaj prognozę pogody od jutra, 24.09), do czwartku, 30.09 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Bolesławcu: piątek, 24.09 Spodziewana temperatura w piątek w Bolesławcu to 16°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bolesławcu w piątek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bolesławca, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Bolesławcu w piątek:

przewaga chmur. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.09.2021: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Pogoda na tydzień w Bolesławcu: sobota, 25.09 Za dnia w Bolesławcu słupki rtęci powinny pokazać 20°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Bolesławcu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bolesławca, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Bolesławcu w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.09.2021: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.7

Pogoda na tydzień w Bolesławcu: niedziela, 26.09 W ciągu dnia w niedzielę w Bolesławcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Bolesławcu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bolesławca, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Bolesławcu w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.09.2021: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

