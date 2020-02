Najnowocześniejszy rezonans magnetyczny w regionie już jest!

Rezonans działać będzie w pracowni diagnostyki obrazowej, gdzie na ukończeniu są prace budowlane. Transport i montaż urządzenia to niezwykle duże wydarzenie logistyczne, do którego niezbędne było użycie ciężkiego sprzętu budowlanego, a także 20 wykwalifikowanych pracowników. Do końca lutego rezonans zostanie uruchomiony i odebrany. Pierwsze badania dla pacjentów szpitala będą wykonywane od połowy kwietnia 2020 roku, a zapisy na badania będą przyjmowane od początku marca.

Urządzenie jest bardzo ciche podczas pracy. Czas badania, który na aparatach starszego typu trwać może nawet 50 minut, skrócony jest do 10 – 15 minut. Dodatkowo, badaniu obrazowemu poddać można – w jednym czasie – całe ciało pacjenta. To bardzo ważne szczególnie dla chorych zmagających się z nowotworem. Aparatura wykryje guza pierwotnego i ewentualne przerzuty w organizmie.

Cała inwestycja to koszt 4 mln złotych i obejmuje zakup rezonansu magnetycznego jako urządzenia, stacji lekarskich do opisu badań, urządzenia do podawania kontrastu, rozbudowę infrastruktury informatycznej i serwerowni, a także dostawę i wdrożenie oprogramowania do diagnostyki obrazowej i elektronicznej dokumentacji medycznej.