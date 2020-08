Mieszkańcy protestują i nie chcą budowy zakładu, bo "boją się o swoje życie"

Sprzeciw mieszkańców Godzikowic poskutkował dalszymi poszukiwaniami ziemi pod budowę przyszłej fabryki, bo producentowi zależy na czasie. Oferta została przesłana do burmistrza gminy Nowogrodziec, który przedstawił ją radnym. Od końca ubiegłego roku trwają pertraktacje między stronami, a mieszkańcy wyrażają coraz więcej obaw. Tłumaczą, że nie są odpowiednio informowani przez urząd o postępach w sprawie i nie wyrażają zgody na budowę fabryki. Pod protestem, złożonym w lipcu, podpisało się ponad 500 osób, mimo to 3 sierpnia burmistrz wydał pozytywną decyzję środowiskową dotyczącą sprzedaży działki o nr 1026/17.

Poproszono nas o współpracę, ponieważ jest to małe środowisko i podjęliśmy decyzję, że włączymy się czynnie w działania komitetu. Będziemy, jako strona, reprezentować komitet w postępowaniu administracyjnym. Zamierzam też zaproponować radnym spotkanie, żeby uświadomić im, jakie są skutki powstania takiego zakładu na naszym terenie, bo to przecież oni będą decydować o przetargu gruntu. - informuje Świder.

Moje stanowisko jest dość jasne. Znają je mieszkańcy Wykrot, którzy protestują przeciwko planom sprzedaży działki. Z jednej strony, kiedy mamy duże ubytki związane z obecną sytuacją epidemiologiczną, to pieniądze pozyskane z inwestycji, pozwoliłyby podreperować stan finansów gminy. Z drugiej strony, nie dziwię się mieszkańcom, że są zaniepokojeni, bo zakład jest obciążony dużym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. - wyjaśnia Łukasz Izydorczyk, przewodniczący rady miejskiej w Nowogrodźcu.

Radny dodaje, że chiński producent musi spełnić wszystkie kryteria bezpieczeństwa, związane z budową fabryki i w trakcie spotkania wyjaśniał, jakie procedury zostaną wdrożone, żeby zapewnić ochronę mieszkańcom.

Do jego słów odniosła się Joanna Świder, która mówi wprost: Inwestor, w czasie spotkania z mieszkańcami Wykrot, przedstawiał same superlatywy. Pokazane były m.in. sielankowe obrazki, takie jak zielona łąka, a na niej ule z pszczołami, a jest to przecież zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 200 m i ludzie tego nie chcą. Mają prawo się obawiać, bo ta technologia jest niebezpieczna. Nie wiemy, co się stanie, jak zakład zacznie płonąć. Nie jesteśmy przeciwni inwestowaniu w gminę, ani mieszkańcy, ani stowarzyszenie, bo wiadomo, że to są pieniądze dla wszystkich, ale zakładowi, który może być zagrożeniem, mówimy NIE. - tłumaczy Świder.