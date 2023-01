Masz „gęste piersi”? Możesz być bardziej narażona na rozwój raka. Budowa piersi ma znaczenie – na co zwrócić szczególną uwagę?

Na rozwój raka piersi mogą mieć wpływ nie tylko geny, ale też budowa piersi

Rak piersi to obecnie jeden z najczęściej występujących nowotworów na świecie. W 2020 r. chorowało na niego 2,3 mln ludzi na świecie, a naukowcy z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem szacują, że do 2040 r. liczba ta wzrośnie do 3 mln.

Do głównych czynników ryzyka jego rozwoju należą predyspozycje genetyczne, na które nie mamy wpływu. Nie zmienimy bowiem tego, że ktoś w naszej rodzinie chorował na raka. Możemy jednak zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego nowotworu u nas. Warto jest więc dbać o zdrowy i aktywny tryb życia, nie sięgać po używki takie jak alkohol czy papierosy oraz utrzymywać wagę na właściwym poziomie nie dopuszczając do nadwagi czy tym bardziej otyłości.