Luty 2022 w Bolesławcu: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

Przegląd stycznia 2022 w Bolesławcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lubań to miasto położone 25 km od Zgorzelca nad rzeką Kwisą. Obecnie mieszka tam ponad 20 000 osób. Pod względem turystycznym znany ze starego miasta czy Kamiennej Góry, gdzie prowadzone są teraz prace badawcze. Jeździliście kiedyś do Lubania? Zobaczcie miasto nad Kwisą w latach 80-tych i 90- tych.

Ostatnio publikowaliśmy materiał o turystach kompletnie nieprzygotowanych do warunków panujących w szczytowych partiach Karkonoszy. Grupa chłopaków wybrała się na Śnieżkę w nieodpowiednim obuwiu. Ledwo udało im się zejść ze szlaku i co chwilę upadali, mimo że trzymali się zamontowanych łańcuchów. Kolejny "amator zimowych sportów" postanowił zabrać na szczyt sanki, na których zjeżdżało małe dziecko. To ekstremalnie niebezpieczne i mogło zakończyć się tragicznie.