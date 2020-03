Legniczanka okradała drogerie w całym regionie. W końcu wpadła

Policjanci z różnych części naszego regionu od jakiegoś czasu otrzymywali informacje, że z kolejnych drogerii znikają perfumy, podkłady do twarzy, cenie do powiek, lakiery do paznokc.

W śledztwie udało się ustalić, że za kradzieżami stoi 25-letnia legniczanka.

Skradzione artykuły, jakie udało jej się niepostrzeżenie zabrać ze sklepów, sprzedawała po cenach niższych niż sklepowe przypadkowym osobom. Funkcjonariusze łącznie udowodnili kobiecie kilka kradzieży na terenie Legnicy, Chojnowa oraz Bolesławca. Sprawa jest rozwojowa - niewykluczone, że zatrzymana usłyszy kolejne zarzuty.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.