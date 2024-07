Kąpieliska w Bolesławcu i okolicy otwarte 30.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Co to jest kąpielisko?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Bolesławcu

Zwróć uwagę, że nie każde miejsce, gdzie się pływa, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Bolesławcu.

Złotoryja - Kąpielisko Zalew Złotoryja

Kąpielisko: Zalew wodny w Małomicach

Legnica - Kąpielisko Kormoran

Majtki od stroju kąpielowego we wzór tie-dye.Stand...

Spodenki kąpielowe ze wzorem nawiązującym do Loone...

Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Jakubikowice - Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice

Kąpielisko na jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Kąpielisko: SCKiW Sława II

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko Lgiń Duży

Wały - Kąpielisko OW Wały

Kąpieliska w pobliżu Bolesławca

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.