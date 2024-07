Kąpieliska w Bolesławcu i okolicy czynne 28.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Co to jest kąpielisko?

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Bolesławcu?

Złotoryja - Kąpielisko Zalew Złotoryja

Kąpielisko: Zalew wodny w Małomicach

Legnica - Kąpielisko Kormoran

Majtki od stroju kąpielowego we wzór tie-dye.Stand...

Spodenki kąpielowe ze wzorem nawiązującym do Loone...

Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Jakubikowice - Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice

Kąpielisko na jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Kąpielisko: SCKiW Sława II

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko Lgiń Duży

Wały - Kąpielisko OW Wały

Kąpieliska w pobliżu Bolesławca

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.