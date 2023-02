Inwazja Rosji na Ukrainę w sztuce ulicy i popkulturze. Banksy wytyczył nowy trend

Wojną w Ukrainie interesuje się cały świat

Inwazja Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 r., wstrząsnęła całym światem i podważyła status quo nie tylko w Europie, ale i poza obszarem starego kontynentu. Dla wielu Polaków pierwsze miesiące wojny w Ukrainie były czasem niepewności finansowej i obaw przed atakiem na nasz kraj. Jednak przede wszystkim zjednoczyliśmy się w niesieniu pomocy potrzebującym i nagłaśnianiu niesprawiedliwości, jakich doświadczali i nadal doświadczają nasi sąsiedzi.

Praca młodziutkiej artystki, Viki Krokhiny, stała się viralem na Instagramie i Facebooku. - Ukraińcy są bardzo przywiązani do swojego kraju i każdy stara się pomóc tak, jak może. Ja np. zaczęłam tkać…

Banksy wstawił się za Ukrainą. Jego prace można oglądać na zdewastowanych ulicach

W odpowiedzi na sytuację w Ukrainie wielu artystów zaczęło podejmować działania na rzecz uchodźców. Koncerty i aukcje charytatywne to tylko niektóre z nich. W sprawę Ukrainy zaangażował się także najbardziej znany artysta ulicy, Banksy. Na murach zdewastowanych przez rosyjskie wojska miast zaczęły pojawiać się murale i szablony, do złudzenia przypominające styl słynnego twórcy. Chociaż sam Banksy dba o to, żeby nie ujawniać swojej prawdziwej tożsamości, znawcy jego prac spekulowali na temat autorstwa szablonów i murali na powojennych zgliszczach.