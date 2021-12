Grudzień w Bolesławcu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Bolesławcu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd listopada 2021 w Bolesławcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jarmark na Rynku we Wrocławiu. Oto, co i za ile można kupić! Zobaczcie szczegóły na zdjęciach w naszej galerii.

Mimo że temperatura nieszczególnie zachęca do wycieczek, to jednak jesteśmy przekonani, że jesienna aura potęguje tajemniczość dolnośląskich zamków. Zaplanuj wizytę w jednym z zamków na Dolnym Śląsku! Pewnie większość z Was zna Zamek Książ czy Czocha, więc tym razem w galerii przedstawiamy Wam 10 mniej popularnych dolnośląskich zamków i pałaców. Każdemu obiektowi poświęciliśmy trzy zdjęcia, tak żebyście zobaczyli zamek z zewnątrz, wewnątrz oraz widok z wież. Pod każdym zdjęciem krótki opis i mapa z zaznaczoną lokalizacją zamku. Kliknij w pierwsze zdjęcie, obejrzyj całą galerię i zaplanuj wycieczkę na weekend!