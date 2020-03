BKS Bobrzanie Bolesławiec: Najlepsza defensywa w jeleniogórskiej okręgówce kluczem do sukcesu w Regionalnym Pucharze Polski?

Analizując wyniki BKS-u w obecnych rozgrywkach Regionalnego Pucharu Polski w okręgu jeleniogórskim, trudno oprzeć się wrażeniu, że kluczem do zwycięstw Bobrzan była w głównej mierze żelazna defensywa. Bilans zespołu z Bolesławca w rozegranych dotychczas czterech rundach to 12:1 (3:0 z LKS-em Mierzwin, 6:0 ze Zniczem Kruszyn, 2:1 z KS-em Stare Jaroszowice i 1:0 z Fatmą Pobiedna). Patent na pokonanie golkipera drużyny z Bolesławca znalazł jedynie Tomasz Król z KS-u Stare Jaroszowice. W tym samym meczu Jakub Walczak obronił jednak rzut karny. Gdyby mu się to nie udało, rywale najprawdopodobniej doprowadziliby do dogrywki.

– Przyznam, że Regionalny Puchar Polski to nie są moje ulubione rozgrywki, ale II trener Mariusz Rutkowski zawsze naciska mnie, aby traktować te spotkania bardzo poważnie i udaje mu się. Teraz muszę powiedzieć, że naszym celem jest finał – zapowiada trener Sebastian Tylutki, który pracę w Bolesławcu rozpoczął w czerwcu 2017 roku, zastępując w roli szkoleniowca Tomasza Fulczyńskiego. – Po rozmowie z prezesem Michałem Lisem praktycznie zgodziłem się natychmiast. Wizja rozwoju klubu, świeże spojrzenie i wspólny język spowodowały, że chciałem znajdować się w tym projekcie pod tytułem BKS Bolesławiec. Myślę, że fundamenty już są, ale dalej trzeba się rozwijać i ciężej pracować – opowiada główny zainteresowany.